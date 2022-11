Estelionatário foragido é preso em Bataguassu

No início da manhã de sexta-feira (04), policiais militares em Bataguassu prenderam um estelionatário de 41 anos que estava foragido da Justiça.

A Guarnição recebeu uma informação, de que um indivíduo, que poderia estar foragido da justiça, estaria nas proximidades de um posto de combustíveis da cidade. Os policiais militares intensificaram as rondas pelo local e avistaram o homem saindo em um táxi.

Foi realizada a abordagem e o acusado apresentou uma carteira de trabalho com informações falsas. Quando questionado acerca das denúncias, acabou revelando seu verdadeiro nome. Em consulta ao sistema policial, constou mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Naviraí/MS, por diversos crimes de Estelionato praticados na região do Cone Sul.

Diante dos fatos, o homem foi preso e apresentado ao 1º DP para devidas providências.

