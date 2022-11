Prefeitura realiza ação de empregos para diversas áreas; confira

Oportunidade para quem está procurando uma vaga de trabalho. Essa é a proposta do Feirão de Emprego, uma realização da Prefeitura Municipal que vai oferecer várias vagas de emprego fixo e temporário em Campo Grande. A ação ocorre na terça-feira (8), das 8h às 11h, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Na ocasião, também será realizado cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine), emissão de carteira de trabalho digital e captação de oportunidades de empregadores. Durante o evento, haverá um treinamento sobre como se portar na entrevista de emprego. Já os empresários que tiverem vagas disponíveis, podem se inscrever em um formulário acessando o link: https://forms.gle/BdbwvYHeXc8enVRw7

O diretor-presidente Fundação Social do Trabalho (Funsat), Paulo da Silva, apontou que os empresários que possuem vagas disponíveis podem participar do Feirão. “Quero convidar os empresários que têm vagas disponíveis para o mercado de trabalho, que entrem em contato com a gente para fazermos um trabalho em conjunto. Também estamos chegando ao final do ano, quando temos os trabalhos para vagas temporárias e que na maioria das vezes, se efetiva após essa temporada”, comenta.

“É um evento tradicional da CDL CG. Para este ano, temos grandes expectativas de conseguir com que aquele que busca oportunidades de empregos, possa se encontrar no mercado de trabalho. O mercado varejista tem uma necessidade muito significativa de empregar mais pessoas. Percebemos que com o aquecimento do varejo, muitas vagas estão abertas à espera de novos trabalhadores”, aponta Adelaido Vila, presidente da CDL, que destaca que a ação é essencial neste momento de retomada da economia.

Serviço

Feirão de Empregos

Data: 08/11/2022

Horário: 08h as 11h

Endereço: Sede da CDL-CG. Rua Antônio Corrêa, 417 – Monte Líbano.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.