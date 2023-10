Estado terá 40 prefeitos candidatos em busca da reeleição em 2024

O PSDB tem maior número com 20 postulantes, seguido pelo PP com 14 e MDB com dois candidatos

Com pouco menos de um ano antes das eleições municipais de 2024 (6 de outubro), os partidos já estão trabalhando a todo vapor para escolher candidatos a prefeitos que disputarão um segundo mandato em 2024. Para isso, as lideranças estão percorrendo os 79 municípios em busca do planejamento das candidaturas.

Segundo informações do diretório estadual do PSDB, vinte (20) prefeitos serão candidatos à reeleição em 2024. Irão disputar a reeleição pelo PSDB os prefeitos de: Água Clara, Bataiporã, Caracol, Cassilândia, Figueirão, Iguatemi, Ivinhema, Juti, Maracaju, Miranda, Naviraí, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Santa Rita do Pardo, Tacuru, Taquarussu e Terenos. O partido lidera o número de prefeitos no MS, com 49 filiados.

A meta do partido é ter candidatura própria entre 50 a 60 municípios do Estado, onde as cinco maiores cidades são prioritárias, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã, por concentrar o maior número de eleitores do Estado.

Em seguida, aparece o PP (partido Progressistas), da senadora Tereza Cristina, com 19 prefeitos, sendo que 14 serão candidatos à reeleição. O presidente estadual do partido, Marco Aurélio Santullo (PP), destaca que com as prefeituras de Campo Grande e Dourados, o partido tem 56,72% do eleitorado em MS. Na Capital, o Progressistas aposta em Adriane Lopes e em Durados em Alan Guedes.

Mais discreto na representativa nos dias de hoje, o MDB terá apenas 2 candidatos à reeleição, o prefeito de Brasilândia, Dr. Antônio e o prefeito de Coronel Sapucaia, Rude Paetzold. No total, o partido tem 6 prefeitos eleitos.

Em seguida, aparecem os partidos que possuem apenas um prefeito eleito, o PT (Partido dos Trabalhadores) com Ribas do Rio Pardo, o PL (Partido Liberal) com o prefeito de Nova Andradina e o PSD, com a prefeitura de Fátima do Sul. O Patriotas tem 2 prefeitos, um em Glória de Dourados e o outro em Eldorado. Segundo o diretório estadual do PT, o prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Danieze, provavelmente disputará sua reeleição. O prefeito ainda prefere não se manifestar sobre essa possibilidade.

Tentarão emplacar sucessores os prefeitos de: Fátima do Sul, Aquidauana, Corumbá, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aral Moreira, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Chapadão do Sul, Corguinho, Douradina, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Japorã, Jaraguari, Jateí, Mundo Novo, Nioaque, Rio Negro, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sete Quedas, Três Lagoas e Vicentina, entre outros.

O quadro que se apresenta ainda pode sofrer mudanças até a realização das convenções no próximo ano. Isso porque muitos dirigentes partidários ainda continuam buscando ampliar suas bases com candidatos competitivos, o que poderá resultar em possíveis mudanças de siglas.

Por Daniela Lacerda.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.