Cocaína avaliada em R$6 milhões era transportada por empresas do setor alimentício em Dourados

Entorpecentes transportados foram encontrados junto de embalagens de carne

Nesta terça-feira (6), um esquema de tráfico interestadual de drogas foi desmantelado na cidade de Dourados. O tráfico ocorria por meio da utilização de empresas do ramo alimentício como fachada para o transporte e distribuição de cocaína oriunda da fronteira com o Paraguai.

A investigação depois de duas semanas de investigação, os policiais passaram a monitorar um estabelecimento localizado no bairro Jardim Água Boa.

O local apresentava indícios de que cargas de drogas estavam sendo entregues disfarçadas entre produtos alimentícios refrigerados. Na manhã de hoje, os investigadores flagraram uma van descarregando caixas no local, sendo possível visualizar, do lado de fora, tabletes prensados de cor esverdeada.

Durante a abordagem, um dos envolvidos, foi preso dentro do imóvel, onde foram encontradas nove caixas com 150 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 150 kg da droga.

Simultaneamente, a van utilizada na entrega foi localizada na região da Praça do Cinquentenário. No veículo estavam outros dois indivíduos que também foram presos em flagrante. À equipe policial, ambos negaram conhecimento sobre a carga ilícita. O veículo foi apreendido e levado à Delegacia de Polícia Civil.

As caixas que transportavam a droga estavam misturadas a produtos de carne e eram semelhantes aos ainda presentes na van. A estimativa é que a apreensão resultu no prejuízo de R$ 6 milhões ao tráfico.

As investigações do caso continuam, para investigar possíveis responsáveis de empresas usadas no esquema logístico.

A prisão foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Dourados.

