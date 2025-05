Fumacê passa por quatro bairros da Capital nesta terça-feira

Serviço será realizado das 16h às 22h e visa combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya

A Prefeitura de Campo Grande realiza nesta terça-feira (6) a aplicação do fumacê em quatro bairros da cidade como parte do combate ao mosquito Aedes aegypti. A borrifação com inseticida será feita entre 16h e 22h nos bairros Tiradentes, Maria Aparecida Pedrossian, Centro Oeste e Los Angeles.

De acordo com a Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), o serviço pode ser adiado ou cancelado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, que comprometem a eficácia do veneno. Para aumentar o alcance do inseticida, é orientado que moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos.

O fumacê atinge os mosquitos adultos, principalmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. Apesar de ter como alvo o Aedes aegypti, outras espécies podem ser afetadas, o que exige cuidado no uso do produto.

Confira os pontos de partida da aplicação em cada bairro:

Tiradentes – Rua Brasilândia com Rua Adoniran Barbosa

Maria Aparecida Pedrossian – Avenida Manoel Padial com Avenida Marinês Souza Gomes

Centro Oeste – Rua Leandro da Silva Salina com Rua dos Topógrafos

Los Angeles – Rua Brígida de Melo com Rua Luís Vasconcelos

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram