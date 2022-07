Envolvido com crime organizado “Edinho cadeirante” é morto em Dourados

Edson de Souza Alencar, 45 anos, foi morto na madrugada deste domingo (10) após ser alvejado com disparos de pistola em um bar no Jardim Água Boa em Dourados 229 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Dourados News, ele estava no local quando dois homens que estavam em uma moto se aproximaram e atiraram. A Polícia Civil encontrou mais de 20 capsulas de balas de pistola 9 mm, deflagradas.

Ainda conforme o Dourados News a vítima já tinha várias passagens pela polícia por tráfico de drogas.

‘Edinho’ era uma liderança na facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e em 2019 foi acusado de ser o mandante da morte de Wagner Sebastião dos Santos Haak, de 27 anos, que teria contraído divididas dentro do presídio de Dourados. Wagner foi morto no ‘Tribunal do Crime’ da facção