Bala perdida atinge e mata pescador no rio Taquari em Coxim

Custódio Canute, de 79 anos, morreu após ser atingido por bala perdida na manhã de hoje (10), dentro da embarcação em que estava com seu filho no Taquari em Coxim a 257 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Coxim a vítima estava pescando e ouviram um barulho de disparo de arma de fogo. Ao filho a vítima fatal só avisou que teria sido atingido no peito. O filho de Custódio voltou com o barco para o outro lado da margem do rio, mas o pai já estava morto.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou o óbito no local. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso.