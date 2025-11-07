Entregador de pizzas foge de quatro assaltantes em Ponta Porã

Vítima conseguiu se refugiar em um bar

Na noite da última quinta-feira (6), um entregador de pizza foi perseguido por quatro em assaltantes numa tentativa de roubo, em Ponta Porã. O trabalhador conseguiu escapar dos indivíduos.

O homem fazia uma entrega em um condomínio no bairro Jardim Universitário, quqando percebeu a aproximação de duas motocicletas suspeitas, com os quatro assaltantes.

Um dos suspeitos de casaco cinza chega a descer da garupa da moto e tentar a chutar o veículo do motoentregador, que consegue escapar. A perseguição dos assaltantes ao homem durou por duas quadras, até ele se refugiar em um bar que estava com mais pessoas.

O patrão da vítima da tentativa de roubo chegou a informar que pelas imagens deu pra perceber que os veículos eram comparsas. Segundo ele, passado o susto, o motoentregador fez a entrega no condomínio porque o funcionário ligou para o local e pediu para que a porta de entrada fosse deixada aberta assim que ele chegasse.

Um dos envolvidos no assalto teria saído recentemente do sistema prisional. A Polícia Civil analisa o caso.

