Mais de 300 pessoas participaram de treinamento com a Meta na Insted

Imersão no universo digital promovida pela Meta, empresa responsável por plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp, atraiu mais de 300 pessoas, na noite dessa quinta-feira (6), no auditório da Faculdade Insted, em Campo Grande. O evento “Potencialize com a Meta” chegou pela primeira vez a Mato Grosso do Sul por iniciativa do senador Nelsinho Trad e da embaixadora Keilla Soares Trad.

Com a parceria da Faculdade e apoio da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), do Conselho da Mulher Empresária e Executiva e do Conselho de Jovens Empresários, empreendedores, lojistas e profissionais liberais receberam capacitação gratuita sobre marketing digital, inteligência artificial e estratégias para ampliar resultados nos negócios por meio das ferramentas da Meta.

A cerimônia foi conduzida por Keilla Soares Trad, que agradeceu ao senador Nelsinho Trad, responsável por articular a vinda do programa ao Estado. “Este é um momento para inspirar empreendedores, conectar ideias e mostrar que o uso estratégico da tecnologia pode abrir portas para o sucesso. Estamos muito felizes em trazer esse aprendizado para Campo Grande”, afirmou Keilla.

A diretora geral da Insted, Neca Chaves Bumlai, agradeceu pela parceria e celebrou o evento como um marco para a capital. “Receber um evento dessa magnitude é motivo de orgulho. Essa união entre educação, iniciativa pública e inovação digital reforça o propósito do Insted de preparar pessoas para o futuro”, destacou.

O gerente de Políticas Públicas da Meta, Mário Vilhena, apresentou tendências e soluções digitais para pequenas e médias empresas. Em seguida, a especialista Viviane Sabino compartilhou técnicas e insights sobre estratégias de vendas e fortalecimento da presença online.

Para o senador Nelsinho Trad, a iniciativa reflete o compromisso com o desenvolvimento econômico e a transformação digital de Mato Grosso do Sul, que fomenta o empreendedorismo. “Nosso objetivo é aproximar as pessoas do conhecimento e das oportunidades. O digital é o caminho para o crescimento das empresas e para o fortalecimento da economia local”, afirmou.

O diretor da Associação Comercial, Roberto Oshiro, destacou que parcerias entre o poder público, instituições de ensino e o setor privado resultaram em sucesso. “Essa união impulsionou o empreendedorismo e democratizou o acesso à tecnologia em Mato Grosso do Sul.”