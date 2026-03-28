Engenheiro morre em acidente na MS-080 entre Campo Grande e Rochedo; Quatro ficaram feridos

Na manhã deste sábado (28), terminou com a morte do engenheiro Laércio Araújo Chaves, de 60 anos na MS-080, entre Campo Grande e Rochedo. Outras quatro pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de seis anos.

A colisão ocorreu no km 22 da rodovia e envolveu dois veículos que seguiam em sentidos opostos. A vítima conduzia um Fiat Mobi e morreu no local. No outro carro, um Fiat Palio Weekend, estavam um casal e uma criança.

Com o impacto, um dos ocupantes do Palio ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Os feridos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico.

Após a batida, um dos veículos foi lançado para fora da pista, enquanto o outro permaneceu sobre a via.

As circunstâncias do acidente ainda são investigadas. Há suspeitas de que condições da pista possam ter contribuído para a colisão.

O trânsito na rodovia precisou ser interrompido temporariamente e desviado por uma estrada vicinal.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.