Corumbá leva vacinação contra a gripe em feira livre neste domingo

Quem for à feira livre de Corumbá neste domingo (29) também vai poder se proteger contra a gripe. A vacinação acontece das 8h às 12h, em um ponto montado em frente ao CEREST, na esquina das ruas Tiradentes e Treze de Junho.

A ação leva a imunização para o meio do movimento da cidade, tentando alcançar quem ainda não se vacinou.

A dose está liberada para os grupos prioritários, como crianças pequenas, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e profissionais de áreas essenciais, incluindo saúde, educação, transporte e segurança.

Também podem receber a vacina pessoas em situação de rua e a população privada de liberdade.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento pessoal, cartão do SUS e, se possível, a caderneta de vacinação.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.