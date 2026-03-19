Encomendas com drogas são barradas nos Correios da Capital

Pacotes saíam de cidades de MS com destino a diferentes regiões do país; quase 9 quilos foram apreendidos

Uma fiscalização realizada nesta quinta-feira (19), em Campo Grande, flagrou o envio de drogas escondidas em encomendas despachadas pelos Correios.

Durante a checagem, seis pacotes levantaram suspeita. Após a análise, foi constatado que continham skunk e haxixe, derivados da maconha.

As encomendas partiram de cidades de Mato Grosso do Sul, como Coronel Sapucaia, Paranhos, Ponta Porã e a própria Capital, e tinham como destino estados como São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina.

Ao todo, foram apreendidos 8,978 quilos de entorpecentes. O caso indica o uso do sistema de entregas para o envio de drogas entre estados e segue em apuração.

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