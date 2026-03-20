Corumbá e Três Lagoas chegam aos 33°C sob risco de temporais nesta sexta em MS

Previsão indica pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões do Estado ao longo do dia

A previsão para esta sexta-feira (20) aponta tempo instável em todo Mato Grosso do Sul, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

No Pantanal, Corumbá registra uma das maiores temperaturas do dia, com mínima de 25°C e máxima de 33°C, sob previsão de chuva. Em Aquidauana, os termômetros variam entre 23°C e 32°C, também com indicativo de instabilidade.

Na região Norte, Coxim apresenta mínima de 23°C e máxima de 31°C. Em Camapuã, a variação fica entre 22°C e 30°C. As duas cidades têm previsão de pancadas de chuva ao longo do dia.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 22°C e a máxima de 29°C, com céu nublado e possibilidade de chuva isolada. No sudoeste, Porto Murtinho marca entre 24°C e 32°C, também com condição para temporais.

No Bolsão, Paranaíba registra mínima de 22°C e máxima de 30°C. Já em Três Lagoas, a temperatura varia entre 22°C e 33°C, uma das mais elevadas do Estado nesta sexta.

Na região sul, Dourados apresenta mínima de 21°C e máxima de 31°C. Em Ponta Porã, os termômetros ficam entre 24°C e 28°C. Iguatemi registra 21°C pela manhã e chega aos 32°C à tarde. Nessas áreas, também há previsão de chuva acompanhada de descargas elétricas.

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