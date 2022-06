Empresas de financiamento são fechadas após enganarem clientes na Capital

Em ação conjunta realizada pela Polícia Civil, Procon, Ministério do Trabalho e Creci-MS (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), duas empresas de financiamento de imóveis e veículos localizada na Avenida Afonso Pena foram fechadas por aplicarem golpes em diversos clientes em Campo Grande.

Delegado-titular da Decon, Paulo Henrique Sá, explica que as empresas ofereciam, contratos de financiamento direto de imóveis e veículos pela internet. Os contratos eram oferecidos inclusive para pessoas negativadas, sem burocracia, mas, quando na verdade, as vítimas estavam assinando um consórcio, que dependia de lance ou sorteio para que fossem contempladas.

Conforme o delegado, algumas empresas não eram autorizadas pelo Banco Central para realizar este tipo de serviço e estavam aplicando golpe. Os proprietários poderão responder por estelionato e propaganda enganosa.

Após vistoria, as duas empresas foram lacradas e os responsáveis foram conduzidos para a Decon para prestarem esclarecimentos.

Para evitar cair em golpes, Paulo Henrique Sá orienta que os consumidores verifiquem no site do Banco Central se a empresa é autorizada para realizar estes tipos de serviço.

