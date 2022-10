Empresa é multada por transportar álcool sem licença ambient

A Polícia Militar Ambiental de Naviraí autuou ontem (9), uma empresa por transporte ilegal de material perigoso. De acordo com a lei, é necessário uma licença ambiental para transportar esse tipo de substância.

A PMA foi acionada por funcionários de uma concessionária que administra rodovias, em razão de um acidente, na BR 163 km 181, localizada no município de Juti. Uma carreta do tipo tanque carregada com álcool etílico, pertencentes à empresa, tombou e havia risco de derramando cerca de 60.000 litros de álcool (produto perigoso).

O motorista (42), sofreu ferimentos leves e foi atendido pelos Bombeiros que trabalhavam no local. Após controlar as possibilidades de um incêndio, o homem entregou à equipe policial uma licença ambiental vencida.

A transportadora foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 2.969,00. Os responsáveis pela empresa também poderão responder por crime ambiental.

