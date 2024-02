Emos criminosos: Vândalos são presos após destruírem cemitério em Rio Negro

A Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro, no estado de Mato Grosso do Sul, anunciou nesta semana uma investigação que resultou na identificação e prisão dos responsáveis por uma série de danos à capela do cemitério municipal. Os vândalos, que visavam objetos como fios, conexões de cobre e baterias para revenda em ferros velhos locais, foram identificados após arrombarem um container de depósito cedido pela Prefeitura.

A ação criminosa teve início quando os indivíduos invadiram o container em busca de objetos para roubo, causando prejuízos significativos à capela do cemitério. Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou uma investigação imediata para identificar e capturar os responsáveis.

No decorrer da investigação, a equipe policial conseguiu rastrear os objetos subtraídos até o local onde foram deixados para revenda. A qualificação dos criminosos revelou que se tratava de dois indivíduos já conhecidos na cidade por práticas reiteradas de crimes. Um deles estava com um mandado de prisão em aberto desde 2018, relacionado a um caso de roubo.

Com base nas informações coletadas, confirmada a autoria e a materialidade do crime, a Polícia Civil e a Polícia Militar agiram em conjunto, realizando diligências ininterruptas que resultaram na captura de P.H.B.S., um dos envolvidos, em flagrante. Durante a prisão, também foi dado cumprimento ao mandado de prisão pendente contra o suspeito.

A instituição ressalta a importância da colaboração da comunidade no sentido de não adquirir produtos sem a devida procedência, alertando que tal prática configura crime de receptação, sujeito a penas de 1 a 4 anos de reclusão, podendo chegar a 3 a 8 anos se realizada no exercício de atividade comercial.