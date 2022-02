Em Ponta Porã, homem sobe em caminhão de lixo, cai e morre atropelado

Arselino Aparecido da Silva Rodriguez, de 44 anos, morreu atropelado na manhã deste domingo (13), depois de subir na carroceria de caminhão de lixo, se desequilibrar e cair.

Segundo boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por volta das 6h, na rua Guia Lopes, esquina com rua Marechal Floriano, em Ponta Porã. O condutor do caminhão de coleta de lixo revelou que estava dirigindo na rua, quando Arselino subiu na carroceria do caminhão.

De acordo com o motorista, ele estava realizando a coleta de lixo quando avistou a vítima correndo em direção ao veículo. ”Ele tentou subir duas vezes, mesmo com os garis (testemunhas) tirando a vítima de próximo do caminhão”.

Por fim, Arselino acabou se desequilibrando e caiu embaixo das rodas do veículo, morrendo na hora. O Investigador de Policia Judiciária na companhia do Perito os quais realizaram os levantamentos.

(Com Itamar Buzzatta)