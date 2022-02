Estados arrecadam o maior valor em tributos em 22 anos

A arrecadação dos estados brasileiros subiu, pelo menos, 21,1% em 2021 e somou R$ 753 bilhões no ano passado, em compração ante R$ 622 bilhões do ano anterior, em valores corrigidos pela inflação.

Segundo os dados foram coletados do Boletim de Arrecadação dos Tributos Estaduais publicado no site Poder 360, o valor registrado no ano passado foi o maior da série histórica, iniciada em 1999.

O maior crescimento percentual foi de Roraima (42,6%), mas a arrecadação estadual será ainda maior quando Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Sul divulgarem os dados de dezembro, ainda indisponíveis.

O governo de João Doria que acaba de conceder 20% de aumento para policiais, médicos e enfermeiros, arrecadou R$ 219,26 bilhões. Uma alta de 24,1% na comparação com 2020 em São Paulo.

