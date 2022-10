Em perseguição policial, homem aponta fuzil para policiais e acaba morto

Na madrugada desta sexta-feira (07), Alexandro dos Santos Silva morreu em uma perseguição policial, em Ponta Porã, município localizado a 329 km de Campo Grande. De acordo com as informações reportadas no boletim de ocorrência, o homem foi morto após apontar um fuzil para os policiais, que em resposta, o alvejaram.

O relato afirma que os policiais foram atender uma ocorrência no bairro Vila Reno, no qual a vítima teve sua casa alvejada por tiros. O morador afirma que no momento da perseguição estava dormindo com a esposa, quando, por volta da meia-noite, ouviu o som de disparos. A família se abrigou debaixo das camas. Foram encontrados projéteis na parede, nos portões e na calçada do morador em questão.

No boletim de ocorrência, os policiais afirmam que no momento em que realizavam a ronda, Alexandro passou em uma motocicleta e portava um fuzil. Foi dada a ordem de parada, que foi desobedecida. Em seguida, o homem armado apontou o fuzil na direção dos agentes e tentou fugir, no entanto, recebeu disparos em sua perna.

Ele continuou a tentativa de fuga e em um segundo momento apontou o fuzil, mas dessa vez recebeu um tiro no pescoço e acabou morto no local. O fuzil e quatro carregadores foram recolhidos.

*com informações do Ponta Porã News

