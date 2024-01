Em menos de 10 dias, MS registra mais um feminicídio no ano

Marta Leila Silva Neto, 36 anos, foi assassinada a golpes de faca pelo companheiro Sipriano Nascimento de Oliveira, de 52 anos, após uma discussão por ciúmes, na noite do último domingo (21), na Rua Curitiba, no Distrito de Silviolândia, em Coxim.

Conforme informações do site Coxim Agora, a vítima e o suspeito mantinham um relacionamento amoroso, e logo após uma discussão por ciúmes, ela o mandou ir embora da residência. Aparentemente, quando ele saia do local, os dois começaram uma nova discussão, momento em que a vítima se apoderou de uma faca de cozinha e desferiu alguns golpes contra Sipriano, que também se apoderou de uma faca de cabo branco e desferiu diversos golpes contra a Marta.

Em seguida, ele tentou se suicidar, desferindo dois golpes de faca contra seu próprio peito, Nascimento foi levado para o hospital e encontra-se sob cuidados médicos, sem risco de morte.

Vizinhos escutaram pedidos de socorro e acionaram a polícia. A vítima foi encontrada aos fundos da casa com diversas perfurações pelo corpo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não houve tempo de socorrer Marta e a morte foi constatada ainda no local. Marta deixou um filho de 14 anos.

Este é o terceiro caso de feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul neste ano. Segundo dados da Sejusp-MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) no ano passado 31 mulheres foram mortas no Estado e mais de 22,4 mil ocorrências registradas por violência doméstica. Em 2024 já são mais de mil casos.

Por Da redação

Confira mais noticias na edição impressa do jornal O Estado de MS.

Acessa as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram