Em fuga, traficante bate caminhonete em barranco e droga fica espalhada em rodovia

Diversos tablets ficaram espalhados pela BR-463, na manhã de hoje (14), após uma caminhonete em alta velocidade, bater no barranco e capotar as margens da rodovia federal. O acidente aconteceu no km 6, próximo a Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Um dos traficantes fugiram e o outro foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.

Segundo o site Dourados News, o acidente aconteceu quando a caminhonete Nissan Frontier era perseguido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dois homens estavam na caminhonete no momento da perseguição. Durante a fuga, o veículo bateu em um barranco e capotou no quilômetro 6 da BR-463, próximo ao perímetro urbano do município. Um deles conseguiu fugir, o outro, identificado como Gustavo Ravier Martins, 27, morador em Ponta Porã, ficou ferido e precisou ser encaminhado até o Hospital da Vida para atendimento médico.

A caminhonete com os entorpecentes foram encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde serão pesados. O jovem, preso, recebeu alta do hospital e foi encaminhado a Polícia Civil para ser autuado em flagrante pelo tráfico de drogas. Ao ser questionado pelos agentes da PRF, ele relatou que pegou a droga na fronteira e estava a caminho de Dourados.

A maconha que ficou espalhada pela rodovia federal ainda não foi pesada.

