Dia Mundial do Café: Confira três receitas diferentes para inovar com a bebida

Nesta sexta-feira, 14 de abril, é celebrado o Dia Mundial do Café. Queridinha dos brasileiros, esta bebida é super versátil e pode ser usada para inovar em sobremesas.

Apesar do café ser protagonista em algumas receitas, como o tiramisu e bombons, combinando o sabor intenso e o aroma marcante da bebida, é possível criar outras sobremesas deliciosas que vão agradar a todos os paladares.

Brownie de Café

Café ideal: para essa receita, é recomendavelusar um café de torra média, que traz notas de caramelo e chocolate para o sabor da sobremesa. Ela sugere adicionar uma colher de sopa de café solúvel na massa do brownie e, para a cobertura, derreter chocolate amargo com um pouco de café e creme de leite.

Ingredientes:

2 ovos

1/2 xícara de açúcar

1/2 xícara de farinha de trigo

1/4 xícara de cacau em pó

1 colher de sopa de café solúvel

1/2 xícara de óleo

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de essência de baunilha

100g de chocolate amargo

1/2 xícara de café quente

1/2 xícara de creme de leite

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180°C. Em um recipiente, misture os ovos e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Adicione a farinha, o cacau em pó, o café solúvel, o óleo, o sal e a essência de baunilha, misturando bem. Derreta o chocolate amargo em banho-maria e adicione à mistura. Adicione o café quente e o creme de leite, misturando bem. Coloque a mistura em uma forma untada e leve ao forno por cerca de 20 minutos. Retire do forno e deixe esfriar antes de servir.

Mousse de Café

O café expresso forte e encorpado é do ideal, pois trará mais sabor para a sobremesa para a sobremesa. Ela sugere misturar o café com os demais ingredientes e levar à geladeira por algumas horas antes de servir.

Ingredientes:

2 xícaras de creme de leite fresco

1/2 xícara de açúcar

2 colheres de sopa de café expresso forte

1 envelope de gelatina sem sabor

1/4 xícara de água

Modo de preparo:

Bata o creme de leite fresco e o açúcar até obter um chantilly. Adicione o café expresso e misture delicadamente. Hidrate a gelatina na água e dissolva em banho-maria. Adicione a gelatina à mistura do café e misture delicadamente. Coloque a mistura em taças e leve à geladeira por cerca de 4 horas antes de servir.

Pudim de Café

Café ideal: a recomendação é usar um café expresso forte e adicionar à mistura do pudim, que leva leite condensado, creme de leite e gelatina sem sabor. Ela sugere servir com chantilly e uma pitada de cacau em pó para finalizar.

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 xícara de café forte

1 envelope de gelatina sem sabor

1/4 xícara de água

Modo de preparo:

Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o café até obter uma mistura homogênea. Hidrate a gelatina na água e dissolva em banho-maria. Adicione a gelatina à mistura do café e misture bem. Despeje a mistura em uma forma untada com óleo e leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de servir.

