Em cárcere privado, mulher ateia fogo em namorado para tentar fugir

Uma mulher, 20, teve um cômodo da casa incendiado, após atear fogo no corpo do namorado,40, para fugir de cárcere privado. O caso aconteceu na manhã de ontem (9), no bairro Lageado, em Campo Grande. O homem foi preso em flagrante e está sob escolta policial na Santa Casa da Capital. A vítima também precisou de atendimento médico, mas já recebeu alta.

Segundo informações, os dois se relacionavam há 2 semanas, e no sábado à tarde, o homem passou a discutir com a vítima por conta de ciúmes. Após chegar do trabalho, a jovem foi tomar banho, momento em que ele aproveitou para trancar a casa, e em sequência a ameaçou de morte.

Durante a noite e a madrugada, a vítima foi torturada pelo namorado e chegou a ter a perna furada com uma faca por ele. O homem confiscou o celular dela e dizia que se alguém aparecesse ele iria matar. Durante todo o tempo, conforme depoimento da mulher à polícia, o namorado fumava maconha e tomava cerveja.

Na manhã de domingo, o homem ficou mais agressivo. Para escapar da situação, a mulher pegou um galão de álcool e disse que iria atear fogo no próprio corpo. Entretanto como o homem estava fumando, ela jogou o líquido nele. Apesar do corpo em chamas, o autor ainda correu atrás da vítima e tentou abraçá-la dizendo “você vai morrer junto comigo”.

Ela conseguiu se desvencilhar e fugiu pulando a janela da cozinha. O cômodo pegou fogo e os bombeiros foram acionados. O homem foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde da região, sendo transferido para a Santa Casa em razão das gravidades dos ferimentos. A vítima também foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Com informações de Diário Corumbaense

