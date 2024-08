Mutirão de serviços previsto no Parque Lageado é adiado pela prefeitura devido a queda na temperatura

O mutirão de serviços que aconteceria amanhã(10) no bairro Parque do Lageado foi adiado pela prefeitura de Campo Grande devido a queda brusca nas temperaturas.

Conifra o comunicado da Prefeitura para o adiamento dos serviços do mutirão:

Em respeito à população e aos voluntários – que chegam às 6h da manhã e aos fornecedores que precisam de condições adequadas para instalar a estrutura do evento, a Prefeitura Municipal e o Mutirão decidiram adiar a ação itinerante de serviços que estava programada para este sábado, dia 9 de agosto, no Parque Lageado. A medida se dá em virtude do mau tempo e das baixas temperaturas previstas para este fim de semana em Campo Grande-MS.

A nova data do evento, que será realizado na Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli, no Parque Lageado, será confirmada nos próximos dias. Serão mais de 300 serviços oferecidos gratuitamente para a população em diversos segmentos.

