Em briga, homem é morto após ser atingido por pedra na cabeça

Na noite desta sexta-feira, dia 5 de janeiro, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Mundo Novo, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu em flagrante um homem de 33 anos pela prática do crime de homicídio contra uma vítima de 53 anos. O crime chocante ocorreu no final da tarde, no bairro Fleck em Mundo Novo.

Segundo informações apuradas, autor e vítima iniciaram uma discussão ainda dentro da residência da vítima. O desentendimento rapidamente escalou para uma briga física, e as partes acabaram correndo para fora da residência. Nesse momento, o agressor se apossou de uma pedra e a lançou contra a vítima. A vítima, atingida na região da cabeça, caiu ao solo, vindo a óbito no local. Após o crime, o autor fugiu, desaparecendo nas sombras da noite.

Imediatamente após o chamado, uma equipe de investigadores, acompanhada do delegado de polícia, compareceu ao local do crime para levantar informações preliminares. Durante a investigação inicial, o autor foi identificado, e as buscas foram iniciadas para localizá-lo.

Pouco tempo depois, uma equipe mista composta por policiais civis e militares encontrou o autor em um acampamento da cidade. Ao perceber a aproximação das autoridades, o suspeito tentou fugir, pulando em diversos quintais de residências locais. No entanto, as forças de segurança conseguiram capturá-lo, encerrando sua tentativa de fuga.

O caso seguirá em investigação para apurar detalhes e circunstâncias que levaram ao homicídio.