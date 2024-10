Adolescente que atropelou e matou bebê é identificado em Naviraí

Na última quarta-feira(30), foi identiticado o adolescente de 17 anos suspeito de praticar homicídio culposo por matar um bebê atropelado em Naviraí. O crime ococrreu no no dia 04 de outubro deste ano.

A bebê tinha três meses de idade e estava no colo da mãe no momento do atropelamento e com o impacto da batida foi arremessada e acabou morrendo dias depois.

De acordo com a polícia, o crime teria ocorrido por volta das 16h40min, na Avenida Amambai, próximo à Casa Lotérica, no Jardim Paraíso. O casal caminhava com sua filha bebê, S.A.R., quando foram atropelados pelo motociclista. A bebê teve lesões graves.

O adolescente fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, não sendo possível identificá-lo naquele momento. A recém-nascida foi socorrida ao Hospital Municipal de Naviraí e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para a cidade de Dourados, mas acabou morrendo no dia 07 de outubro de 2024.

No depoimento, na presença de seu defensor, o adolescente confirmou envolvimento no sinistro de trânsito, mas alegou não ter visto a criança caída no chão, após o impacto.

