Idoso morre afogado ao tentar recuperar barco levado pelo vento em MS

Uma tragédia abalou a região do distrito de Nova Porto XV, em Bataguassu, a 313 km de Campo Grande, na terça-feira. Isaac Estevam do Prado, de 67 anos, morador de Presidente Epitácio (SP), perdeu a vida afogado ao tentar recuperar seu barco, levado pelo vento nas águas do rio Pardo.

Conforme reportagem do site Cenário MS, O idoso estava na região praticando pesca esportiva, acompanhado por familiares no lago da Usina Sergio Motta, próximo ao Rio Paraná, quando retornou ao píer da Nova Porto XV, em Bataguassu, no rio Pardo. No momento em que estava saindo da embarcação, vento inesperadamente empurrou a embarcação para dentro do rio.

Determinado a recuperar o barco, o idoso se lançou à água, nadando incansavelmente na tentativa de alcançar e trazer de volta sua embarcação à margem. Isaac percorreu aproximadamente 120 metros, mas, infelizmente, não conseguiu resistir às forças do rio e submergiu, por volta das 18h30.

Os familiares que estavam no local acionaram as equipes de socorro, a Polícia Militar Ambiental e o Corpo de Bombeiros, que se mobilizaram e iniciaram as buscas pelo idoso. Infelizmente, cerca de uma hora depois, o corpo de Isaac Estevam do Prado foi encontrado próximo ao local do afogamento. As equipes de perícia e a Polícia Civil estiveram no local.

Com informações do site Cenário MS.

