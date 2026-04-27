Ecstasy e maconha foram encontrados com suspeito de receptação do “leão” furtado na Capital

Homem que comprou a estátua foi preso em flagrante e também vai responder por tráfico de drogas, segundo a Derf

O homem preso por receptação da estátua de leão furtada de uma hamburgueria no Centro de Campo Grande também estava com drogas, conforme detalhou nesta segunda-feira (27) o delegado José Roberto de Oliveira, titular da Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), durante coletiva de imprensa.

Segundo o delegado, foram apreendidos 55 comprimidos de ecstasy, além de porções de maconha e outras substâncias no veículo do suspeito. “A quantidade, por si só, já indica tráfico, não consumo”, afirmou.

A prisão ocorreu após a polícia chegar ao homem por meio de denúncia anônima, que reforçou informações já levantadas durante a investigação iniciada no fim de semana, quando a estátua foi furtada.

No endereço do suspeito, ele confessou ter adquirido o objeto, mas disse que o leão estava na casa de um conhecido. Os policiais foram até o local indicado, no Bairro Aero Rancho, onde encontraram a peça, que pesa cerca de 150 quilos.

O morador do imóvel onde a estátua foi localizada foi ouvido e liberado. De acordo com o delegado, não há indícios de que ele tenha participado do furto ou soubesse da origem ilícita.

Ainda conforme a investigação, o suspeito relatou que comprou a estátua no fim de semana, após três pessoas levarem o objeto até a casa dele. A intenção, segundo ele, seria usar o leão como decoração de jardim.

Relembre o caso

A estátua de leão foi furtada na madrugada de sábado (25), de uma hamburgueria localizada na região central de Campo Grande. Imagens de câmeras de segurança mostraram a ação de ao menos três pessoas, que retiraram a peça do local e a transportaram.

O caso chamou atenção pelo tamanho e peso do objeto, de aproximadamente 150 quilos, além da forma como foi levado. A partir da repercussão e da análise das imagens, a Polícia Civil iniciou as investigações ainda no fim de semana, o que levou à identificação do suspeito de receptação e à recuperação da estátua no dia seguinte.

A Polícia Civil continua as diligências para identificar os autores do furto, ocorrido na madrugada de sábado (25). “A prisão do receptador já é um passo importante para chegar aos envolvidos”, disse José Roberto.

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