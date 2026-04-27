Polícia Civil adota protocolo para atendimento a pessoas com autismo em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul passou a adotar um protocolo específico para o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A medida foi oficializada na edição desta segunda-feira (27) do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

A norma, instituída pela portaria nº 262/2026/DGPC/MS e assinada pelo delegado-geral Lupérsio Degerone Lúcio, estabelece diretrizes para padronizar o atendimento nas unidades policiais, com foco em acolhimento humanizado, escuta qualificada e integração com a rede de proteção.

O documento também prevê um fluxo operacional que orienta desde a chegada da pessoa à delegacia, ou o recebimento da ocorrência, até o monitoramento dos casos e registro de dados para avaliação institucional.

Segundo a delegada Priscilla Quarti Anuda, do NIC (Núcleo Institucional de Cidadania), o protocolo garante um atendimento mais adequado às necessidades desse público. “Com essa iniciativa, a Polícia Civil reafirma seu compromisso com a cidadania e a inclusão, consolidando uma atuação mais preparada para atender, de forma digna e eficiente, todas as pessoas, sem distinção. O protocolo representa um importante passo na construção de uma instituição mais acessível, sensível às diferenças e comprometida com a proteção integral dos direitos da população”, afirmou.

A íntegra da portaria está disponível no Diário Oficial do Estado.