Policiais encontram cigarros contrabandeados em carreta na BR-163

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam na manhã de ontem (31), 600 mil maços de cigarros contrabandeados, sendo transportados em uma Scania/T113, na BR-163, em Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande. O motorista do veículo fugiu durante a perseguição, mas foi encontrado e detido.

O flagrante aconteceu quando os policiais trafegavam pela rodovia e avistou o caminhão realizando uma ultrapassagem em faixa contínua. Estranhando a ação, os policiais resolveram abordar o veículo para registrar a inflação.

Ao receber a ordem de parada, o caminhoneiro não parou e realizou fuga em alta velocidade, até entrar em um canavial e abandonar a carreta. O motorista tentou empreender fuga a pé, porém foi localizado e detido. Na carreta foram encontradas diversas caixas de cigarros contrabandeados.

Aos policiais, o motorista, que não teve identidade divulgada, disse ter recebido a carga de cigarros em Mundo Novo (MS) e deveria entregá-la em Campo Grande (MS). Ele foi encaminhado à Receita Federal em Campo Grande (MS), juntamente com o caminhão e os cigarros.

