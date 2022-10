Durante operação, 900 kg de maconha são apreendidos em área rural de Sidrolândia

A Polícia Civil, por intermédio da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) apreendeu ontem (29), 900 kg de maconha, em uma mata na área rural de Sidrolândia, distante a 72 quilômetros de Campo Grande.

O entorpecente pertence a um grupo investigado, onde um homem foi preso em flagrante com 865 kg de droga.

Após a prisão do autor, ele narrou como funciona o grupo criminoso e relatou que havia mais entorpecente em uma caminhonete, que estava escondida em uma mata na área rural de Sidrolândia.

O veículo foi localizado e a droga que estava escondida no interior do automóvel foi apreendida.

As apreensões, até o momento, totalizam 1.798 kg de maconha, pertencentes ao mesmo grupo criminoso, e duas caminhonetes GM S10.

Com informações de O Pantaneiro

Leia Mais: Corpo é encontrado em estado de decomposição no Rio Paraná

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.