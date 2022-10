Durante assalto, homem é esfaqueado e acaba em estado grave

Um homem, de 27 anos, foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado por dupla durante um assalto na madrugada de hoje (30), na Avenida Afonso Pena, na Capital.

A vítima estava caminhando na avenida, por volta das 3h, quando foi abordada por dois homens. Durante o assalto, ele foi ferido duas vezes no abdômen com uma faca.

O homem foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa, onde segue internado na ala vermelha.

Os assaltantes não foram identificados.

Leia Mais: PM mobiliza todo efetivo para Eleições

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.