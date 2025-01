Dupla que manteve motorista de aplicativo refém durante roubo em Dourados é presa

Policiais civis do Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Dourados prenderam, em flagrante, dois suspeitos por dois roubos ocorridos na cidade, ambos com grave ameaça às vítimas, sendo que em um, motorista de aplicativo foi mantido refém durante o crime.

O primeiro crime ocorreu na noite de ontem (15), quando motorista de aplicativo foi abordado por dois indivíduos que restringiram sua liberdade, subtraíram pertences pessoais, valores, celular e o veículo, ameaçando a vítima com uma arma branca e o enforcando com a utilização de uma corda. Durante a ação, a vítima foi submetida a intensa violência psicológica e física, incluindo lesões no pescoço, braços e costas.

A investigação conduzida pela Polícia Civil obteve informações que vinculavam um dos autores a um roubo ocorrido em uma empresa de plásticos no mesmo dia, poucas horas antes do roubo. Imagens de segurança do local ajudaram na identificação preliminar do suspeito, que vestia camiseta vermelha e boné.

Após diligências em diversos bairros e regiões da cidade, a equipe localizou um dos autores no centro da cidade, portando uma aliança gravada com o nome da vítima, no momento em que ele tentava vende-la. Junto a ele estava o outro criminoso, que tentou fugir ao ver seu comparsa sendo preso, mas foi capturado com a ajuda de populares.

Os suspeitos confessaram o envolvimento nos crimes, bem como indicaram o paradeiro do veículo roubado, localizado posteriormente pela equipe policial. Ambos foram encaminhados a sede do SIG, onde foram presos em flagrante e estão à disposição da Justiça. A vítima teve seus bens restituídos.

