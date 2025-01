Mulher é esfaqueada e morta dentro de casa em Paranaíba

Mulher identificada como Keila Gonçalves Mendes, de 26 anos, foi morta a facadas na noite dessa quarta-feira (15), em Paranaíba, distante 408 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu dentro da casa da vítima.

Conforme informações, a autora invadiu a residência com uma faca em mãos e atacou Keila, que estava em um dos cômodos. A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, encontrou a mulher ainda com a arma na mão, resistindo à prisão.

A vítima foi encontrada caída ao chão com diversas lesões nos braços e pernas. Ela foi socorrida e encaminhada para Santa Casa da região, mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu.

Na delegacia, a autora das facadas confessou que o intuito era matar a vítima devido a desentendimentos entre elas. Ainda segundo a polícia, a mulher não demonstrava arrependimento em relação ao ocorrido.O caso foi registrado na delegacia da cidade como homicídio simples e segue em investigação.

