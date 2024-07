Dupla especialista em furtos a supermercados é presa em Dourados

Dois homens, com idade não divulgada, foram presos, nessa quinta-feira (11), em Dourados, distante 228 quilômetros de Campo Grande, suspeitos de cometerem uma série de furtos a supermercados da cidade, deixando um prejuízo de R$ 100 mil às vítimas.

Conforme a Polícia Civil, os crimes eram cometidos durante a madrugada e os alvos eram sempre empresas que possuíam cofres, armazenando dinheiro apenas através de sistemas óticos e eletrônicos de segurança.

Para invadir os comércios, a dupla cortava parte do teto e seguiam até a área de segurança. No local, queimavam todo o sistema para que pudesse executar o crime com tranquilidade.

A investigação partiu após uma tentativa frustrada de furto a um supermercado de Fátima do Sul. Os investigadores descobriram que os suspeitos estavam na região de Ivinhema. Eles acabaram presos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) quando tentavam fugir para o Estado de São Paulo.

Com eles foram apreendidos apetrechos utilizados para o cometimento do crime. Na delegacia, ambos confessaram a prática do delito. Um deles é morador de Presidente Prudente (SP) e possui diversas passagens policiais no Estado vizinho.

Já o outro, que é sul-mato-grossense, possuías várias passagens por furtos a comércios. Ele estava com mandado de prisão em aberto por conta dos crimes.