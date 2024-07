Hamburgueiros de MS se unem para fazerem o maior e mais pesado hambúrguer do Brasil

A expectativa dos hamburgueiros é que essa inovação seja uma obra-prima gastronômica que será apresentada ao público

Esta semana o grupo Hamburgueiros do MS lançou o desafio de ‘Criar o Hambúrguer mais pesado do Brasil’ que consiste em montarem o maior hambúrguer de metro com as habilidades e dotes culinários de cada profissional.

Para esta construção, cada hamburgueria deve adicionar um ingrediente em um X salada tradicional. A primeira hamburgueria já adicionou o bacon. A montagem do lanche precisa seguir uma ordem sem criar níveis de dificuldade na montagem.

A expectativa é que essa invenção seja uma obra-prima gastronômica que será apresentada ao público. O processo pode ser acompanhado por meio da página do Instagram: @hamburgueirosdoms.

