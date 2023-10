Dupla é presa transportando uma tonelada de maconha para São Paulo

Dois jovens de 22 e 25 anos, foram presos na tarde de ontem (20), na região de Itahum, distrito de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, transportando mais de 1 toneladas e maconha. Aos policiais, a dupla confessou o transporte dos entorpecentes até São Paulo.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização na rodovia, quando policiais da Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) deram sinal de parada ao condutor de 22 anos, de um veículo Fiat Toro, carregado com a droga. O rapaz de 25, vinha logo atrás como batedor também foi parado na rodovia.

Ao serem interrogados, ambos confessaram o transporte dos entorpecentes.

Segundo informações do delegado da Defron, Rafael Carvalho ao site Porã News, o batedor já era alvo de uma investigação da polícia. Em análise no sistema policial, foi constatado que o Fiat Toro tinha sinais de adulteração e pertencia a uma loccadora de veículos.

O caso foi encaminhado a Defron de Dourados.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.