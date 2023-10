Morre na Santa Casa, motociclista atropelado em avenida na Capital

Morreu na madrugada de hoje (21), o moto-entregador Lucas Daniel Venâncio Dutra, de 21 anos. Ele foi atropelado há um mês no cruzamento entre as avenidas Afonso Pena e Ernesto Geisel, região central de Campo Grande. O jovem estava internado na Santa Casa após ser atropelado pelo condutor de um Chevrolet Tracker, que estaria embriagado no momento do acidente.

A morte do jovem foi confirmada pela Assessoria de Comunicação da Santa Casa. O motociclista estava internado em estado grave na unidade hospitalar, quando a sua morte foi confirmada por volta de 0h10.

O acidente aconteceu no dia 21 de maio, quando o condutor da Chevrolet Tracker seguia pela Afonso Pena quando parou bruscamente na avenida e realizou uma manobra para entrar na Ernesto Geisel, momento em que colidiu frontalmente contra o motociclista. O motorista do utilitário foi submetido ao teste de bafômetro, que indicou 0,13 mg/l, confirmando a embriaguez. Ele foi preso em flagrante. A região do acidente é controlado por sinalização semafórica.

Segundo os socorristas que atenderam o motociclista, ele teve atura exposta, na bacia e perfuração no pulmão. A vítima também teve traumatismo craniano. Familiares do jovem nos dias de internação, mobilizava pedidos nas redes sociais para doação de sangue.

Até o momento não há informações sobre o local, o horário do velório e sepultamento.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.