Dupla é presa com quase 4 mil pacotes de cigarros contrabandeados na BR-163, em Rio Brilhante

Veículos seguiam rumo a São Paulo quando foram interceptados pelo DOF durante patrulhamento de rotina



Dois homens foram presos na segunda-feira (21) após serem flagrados transportando quase 4 mil pacotes de cigarros contrabandeados em veículos diferentes na BR-163, em Rio Brilhante, região sul de Mato Grosso do Sul. A apreensão foi feita por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que realizavam patrulhamento nas proximidades do distrito de Prudêncio Thomás.

Os suspeitos, de 21 e 31 anos, estavam em um GM Captiva e um Fiat Linea, que levantaram suspeita durante a passagem pela rodovia. Após alguns quilômetros de acompanhamento, os dois motoristas foram abordados e os veículos vistoriados. Dentro da Captiva foram encontrados 1.900 pacotes de cigarros, enquanto o Linea transportava outros 1.600.

Segundo relato dos próprios envolvidos, o carro com a carga ilícita foi entregue já carregado: um deles teria saído de Dourados e o outro de Itaporã. O destino da mercadoria seria o município de Dracena, no interior de São Paulo. Ambos disseram que receberiam R$ 900 pelo transporte.

Os veículos e os cigarros, de origem paraguaia, foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos legais. Os dois suspeitos seguem à disposição da Justiça.

