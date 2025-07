Defesa de Bolsonaro tem até a noite desta terça para explicar ao STF descumprimento de proibição sobre redes sociais

Ministro Alexandre de Moraes fixou prazo de 24 horas após nova infração às medidas cautelares impostas ao ex-presidente



Jair Bolsonaro tem até às 21h13 desta terça-feira (22) para apresentar explicações ao Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o descumprimento da ordem judicial que o impede de usar redes sociais, ainda que por meio de terceiros. A determinação foi reforçada pelo ministro Alexandre de Moraes após a divulgação, nos últimos dias, de links e trechos de entrevistas do ex-presidente circulando em perfis ligados a ele.

O prazo começou a contar na noite de segunda-feira, quando a defesa foi notificada oficialmente pelo STF. O advogado Celso Villardi recebeu a intimação via WhatsApp às 21h13, marcando o início das 24 horas para resposta.

Mesmo afastado das redes, Bolsonaro segue sendo tema recorrente em publicações de apoiadores, e a Justiça quer apurar se há algum tipo de articulação por trás disso. A nova advertência se soma a uma série de medidas cautelares impostas ao ex-presidente na última sexta-feira (18), dentro do inquérito que apura a tentativa de anular as eleições de 2022 e impedir a posse de Lula.

Entre as restrições está o uso de tornozeleira eletrônica, que Bolsonaro chegou a mostrar durante visita à Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (21). A aparição repercutiu nas redes sociais e também levantou questionamentos sobre o descumprimento de outras ordens judiciais.

As medidas foram impostas com base em indícios de articulação golpista envolvendo aliados e familiares do ex-presidente. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair Bolsonaro, é um dos investigados por supostamente atuar junto ao governo Trump, nos Estados Unidos, em busca de apoio para questionar o resultado das urnas no Brasil.

Além da tornozeleira e do veto às redes sociais, Bolsonaro também está proibido de sair de casa à noite, de manter contato com investigados no caso e de se aproximar de embaixadas ou autoridades estrangeiras, uma precaução que, segundo Moraes, visa impedir uma eventual fuga do país.

Caso a defesa não apresente justificativas ou o STF entenda que as medidas continuam sendo desrespeitadas, novas sanções podem ser impostas ao ex-presidente.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram