Dupla é presa com carregadores e pistolas semi-automáticas adquiridas na fronteira

Dois homens foram presos na manhã de hoje (4), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, com quatro pistolas e dez carregadores adquiridos na fronteira. Segundo a polícia, Lucas Alves e Lucas Gonzalez são do Rio de Janeiro e estavam na fronteira com o Paraguai comprando o armamento.

Segundo o boletim de ocorrência, o flagrante aconteceu durante uma fiscalização na rua Ponta Porã, região do bairro Jardim Santa Maria, quando os militares avistaram um Renault Logan, conduzido por Lucas Alves, tendo como passageiro Lucas Gonzalez, entrado na área urbana da cidade por meio de uma estrada vicinal.

Conforme apurado pelo Dourados Agora, os homens foram abordados pela equipe da Polícia Militar. Ao avistar no interior do veículo, os policiais encontraram nos bancos traseiros pneus de origem estrangeira. Questionados, a dupla disse que reside no Rio de Janeiro e que estava na fronteira visitando parentes.

Novamente questionado por estarem um local ermo, a dupla relatou estarem procurando um posto de combustível. A equipe policial levou os homens até um posto de combustível na avenida Marcelino Pires.

Durante o abastecimento, um dos rapazes demonstrou nervosismo e acabou se identificando como advogado. Os policiais estranharam o comportamento da dupla e resolveram vistoriar o veículo com ajuda de cães farejadores.

As armas e munições foram encontrados em um compartilhamento oculto sobre a tampa do alto-falante. Foram visualizados pelos militares quatro pistolas, sendo duas WI Jericho II nove milímetros, uma Glock G17 nove milímetros, com dez carregadores no total.

Diante do flagrante, ambos confessaram que compraram as amas em Ponta Porça e que pretendiam levar até o Rio de Janeiro, onde revenderiam. Os policiais localizaram no bolso de um dos rapazes R$ 2 mil em espécie.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para registro da ocorrência.

