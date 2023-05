Presente em mais de 20 pontos, “Sala Lilás” proporciona atendimento humanizado a vítimas de violência

O atendimento humanizado é fundamental para o acolhimento adequado a mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. Em Mato Grosso do Sul, esse tipo de atendimento é realizado em 29 locais específicos conhecidos como “Sala Lilás”.

A primeira “Sala Lilás” da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi inaugurada na Delegacia de Polícia de Sidrolândia em 2019. Em 2023, foram inaugurados quatro novas salas instaladas em delegacias de diferentes cidades de MS, e a previsão é de que mais seis sejam implantadas ainda este ano.

Além do local, o Estado conta com a Casa da Mulher Brasileira, em funcionamento 24h na Capital e outras doze Delegacias de Atendimento à Mulher na Delegacias Regionais de Polícia Civil.

Delegada Christiane Grossi, atua no setor de projetos da Delegacia-Geral da Polícia Civil do Estado e explica que a “Sala Lilás” torna o atendimento a mulheres, crianças e adolescentes, vítimas de violência doméstica e/ou sexual, mais humanizado, além de oferecer acolhimento, onde essas pessoas chegam fragilizadas pelo crime que sofreram e são tratadas de forma adequada.

“Toda mulher vítima de violência doméstica ou sexual é encaminhada diretamente para a ‘Sala Lilás’, que é um local adequado, diferente do ambiente da delegacia. O espaço em câmeras e pode ser gravada a declaração (da vítima), que serve como prova”, destacou.

As salas são equipadas para permitir que seja realizada o depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas, atendidas por profissionais de segurança pública capacitados para impedir a “revitimização” dessas pessoas que teriam que relatar inúmeras vezes os fatos nas diversas esferas da investigação e do acolhimento psicossocial. Além disso, o local conta com espaço voltados para mulheres que, chegam acompanhadas de filhos pequenos, permitindo maior tranquilidade durante o atendimento.

Pioneiro na defesa dos direitos das mulheres e no enfrentamento à violência de gênero, Mato Grosso do Sul recebeu a primeira Casa da Mulher Brasileira e a segunda Delegacia de Atendimento à Mulher, implantada no ano de 1986.

Mato Grosso do Sul conta ainda com outras doze Delegacias de Atendimento à Mulher, localizadas em municípios-polo regionalizados, com a competência de “atender, investigar e apurar as ocorrências policiais nos delitos referentes à integridade física e moral da mulher, incluindo todos os crimes sexuais contra a mulher e registrar e apurar crimes de assédio sexual contra a mulher”.

Nos municípios que não possuem as DAM (Delegacias de Atendimento à Mulher), mas que concentram quantidade expressiva de ocorrências por violência doméstica, a criação da “Sala Lilás” surge como alternativa.

Para o delegado Felipe Cagliari Soares, do município de Selvíria, a inauguração da “Sala Lilás” em abril deste ano, foi fundamental para o avanço no atendimento as vítimas na cidade que possui cerca de 8 mil habitantes.

“O atendimento é outro, a mulher se sente muito mais segura no local, mais acolhida e vejo isso muito nas crianças. Tem espaço para ver televisão e fazer desenho, com isso a criança consegue sair do ambiente de violência que a mãe estava, se distrai. É gratificante”, ressaltou.

História

A ideia da “Sala Lilás” surgiu em janeiro de 2018, quando a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres iniciou tratativas com a Delegacia-Geral de Polícia Civil, para implantação da salas nas delegacias dos municípios de pequeno e médio porte, com objetivo de ampliar a oferta de serviços especializados às mulheres em situação de violência.

