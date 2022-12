Dupla boliviana são apreendidos transportando 115 kg de folhas de coca

Um homem e uma mulher de nacionalidade boliviana foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 115 quilos de folha de coca, na terça-feira (6), em Corumbá, distante a 417 quilômetros de Campo Grande.

Os agentes abordaram o veículo em que o casal viajava na BR-262, e durante a revista, foi observado, que eles transportavam grandes volumes no compartimento de carga. Ao verificar, os policiais viram que eram folhas de coca.

Ao ser questionada, a mulher disse ter sido contratada para transportar a carga até Corumbá e que receberia R$ 200,00 pelo serviço. A dupla foi presa por transportar matéria-prima para a fabricação de droga, no caso, a cocaína, crime previsto na lei 11.343/2006.

Ambos foram encaminhados à Polícia Federal de Corumbá.

