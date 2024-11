Dono de mercado famoso da Av. Calógeras é preso com mercadoria furtada

Os proprietários das empresas foram detidos e levados à 3ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante por receptação qualificada

Os dois mercados bastante conhecidos no Centro de Campo Grande, Alemão Conveniência e Salvador Conveniência, são suspeitos de envolvimento em um esquema de receptação de mercadorias furtadas. Duas pessoas foram presas em flagrante nessa quarta-feira (6). Um dos detidos é o dono do comércio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso tem origem em um golpe aplicado em setembro deste ano contra a empresa Amidos Ponta Porã – BRC Starch, que foi vítima de uma fraude envolvendo a venda de 24 toneladas de fécula de mandioca, no valor de R$ 73.920,00.

De acordo com as investigações, os golpistas utilizaram um site e e-mail falsos para realizar as compras, e contrataram um transportador para fazer a entrega da carga. A mercadoria foi, então, redirecionada para os dois pontos comerciais da Capital, sendo revendida a preços abaixo do mercado.

Durante diligências realizadas pela equipe do SIG/3DP, foram localizados sacos da fécula de mandioca nos comércios.

A polícia verificou que os produtos desviados estavam sendo comercializados, proprietários das empresas foram detidos e levados à 3ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante por receptação qualificada.

O caso também envolve a suspeita de que produtos semelhantes tenham sido distribuídos para outros pontos de revenda na cidade, com o envolvimento de outra empresa de Ivinhema, que também foi alvo de um golpe com características similares.