Feira da Empregabilidade promove inclusão e abre portas para ex-militares e população em geral

No meio da multidão, Cintia da Silva Santo, 44 anos, caminhava com determinação entre os estandes da 3ª Feira da Empregabilidade para ex-militares e população geral, realizada pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) em parceria com o CMO (Comando Militar do Oeste).

Após um acidente de trânsito há dois anos, que a deixou sem os movimentos do braço direito, Cintia, uma pessoa com deficiência (PCD), busca uma nova oportunidade para sua vida.

“Esse evento serve para abrir portas e promover a inclusão. Eu vim em busca dessa inclusão, de alguma vaga para PCD. O nosso Estado precisa disso, principalmente com esses novos empreendimentos chegando”, declarou Cintia, que visitou estandes como os da Energisa e ADM e se sentiu acolhida e bem orientada.

“A atenção que me deram foi primordial. Me passaram todas as informações que precisei”, contou Cintia, destacando a importância de iniciativas que conectem candidatos PCD com empresas dispostas a investir na inclusão e diversidade.

O evento reuniu autoridades e líderes locais que reafirmaram o compromisso do Estado com a capacitação e geração de empregos.

A presidente da Funtrab, Marina Dobashi, representando o governador Eduardo Riedel, dirigiu-se aos jovens presentes, ressaltando que as oportunidades estão disponíveis para aqueles que se preparam. “É importante essas ações para vocês saberem que tem vaga, que tem trabalho, resta apenas buscar informação e dar o melhor de si para agarrar a oportunidade”, afirmou Dobashi, incentivando os candidatos a se capacitarem.

O general de brigada e chefe de Estado-Maior, Sandro Gomes, destacou que a feira é uma iniciativa essencial para facilitar a transição dos militares temporários para o mercado de trabalho.

“O evento possibilita que nossos militares temporários tenham opções de emprego para viabilizar o melhor egresso à sociedade. Ao longo do período de voluntariado, esses jovens passam por diversas capacitações, e feiras como esta facilitam esse retorno em um curto prazo”, explicou o general, agradecendo aos parceiros do evento.

Para Paulo Edison Machado, diretor executivo da Funtrab, a feira representa uma oportunidade única. Com a experiência de ex-militar, Machado lembrou que não teve uma iniciativa como essa em seu tempo. “Essa é uma chance de ouro. Vocês aprendem coisas no quartel que levam pra vida e ter esse pessoal aqui todo buscando vocês é muito importante”, concluiu.

O coordenador técnico do Senai, Plínio da Costa Gratão, reforçou a importância de se conectar com o que as empresas estão buscando. “Essa é uma oportunidade única. Participem e explorarem quais são as habilidades desejadas pelas empresas”, reforçou.

Uma das empresas participantes foi a JSL, que é especializada em logística e em Mato Grosso do Sul é terceirizada de grandes indústrias como o projeto Cerrado, em Ribas do Rio Pardo. Adriana Silva Oliveira é analista de gente e cultura e explicou que antes de empregar, a organização quer preparar esses jovens.

“Nós queremos formar o profissional dentro da nossa empresa. Se essa pessoa tem os requisitos para obter a categoria “E” da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nós fazemos toda essa formação e os contratamos. Hoje a profissão de motorista com essa categoria está valendo ouro no mercado de trabalho. Eles entram como trainee e depois viram profissionais”, enfatizou.

Entre os participantes, o jovem Kauan Hosda, de 19 anos, candidato a uma vaga de recepcionista na MCA, também encontrou na feira uma possibilidade de mudança. “Assim que eu soube sobre essa vaga, já me candidatei e fui buscar como conseguir avançar. É uma vitória poder sair daqui com essa entrevista feita”, declarou Kauan, aliviado e cheio de esperança por uma colocação.

Ele pretende conseguir um emprego, estabilizar e poder ter a independência de morar sozinho.

A feira, com seu terceiro ano de realização, reafirma a parceria entre Funtrab e Comando Militar do Oeste, promovendo oportunidades concretas e oferecendo orientação e capacitação para que pessoas como Cintia e Kauan encontrem seu espaço no mercado de trabalho, num movimento contínuo de inclusão e desenvolvimento econômico para Mato Grosso do Sul.

