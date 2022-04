Dono de empresa é multado em R$ 5 mil por despejo de resíduos químicos no rio Botas

Após denúncias, policiais militares de Campo Grande identificaram que o dono de uma empresa de produtos de limpeza estava despejando resíduos químicos no rio Botas, no bairro Jardim Colúmbia.

Após vistoria realizada na última quarta-feira (13), a equipe da PM constatou o escoamento de resíduos líquidos (matérias primas utilizadas em produtos saneantes domissanitários) no solo e escoados para o leito do rio Botas. Conforme os policiais, os resíduos que escoaram para o rio são rejeitos de um incêndio que ocorreu no prédio da empresa no dia 29 de março de 2022.

Durante o incêndio, as paredes do local desabaram sobre embalagens e tonéis que continham produtos químicos, que depois da extinção do fogo ficaram acumulados em uma grande poça ao solo do empreendimento. Como o proprietário não realizou a retirada do material, ocorreu o escoamento, que com as recentes chuvas caíram no leito do rio Botas.

Na manhã de ontem (14), o proprietário de 53 anos, residente em Campo Grande, foi foi autuado e recebeu multa de R$ 5.000,00. O homem também foi notificado para providenciar a remoção, acondicionamento e destinação correta dos produtos químicos no local, com risco de causar mais poluição ambiental. Ele poderá responder por crime ambiental de poluição, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão.

Com informações da PMMS.