Moradores do Jockey Club apelam por faixas para pedir reforço da segurança

Por Kamila Alcântara, Jornal O Estado de MS

Para tentar inibir a ação de usuários de drogas, um grupo de moradores do bairro Jockey Club instalou faixas espalhadas pela região e, assim, chamar atenção do Poder Público para a crescente criminalidade.

O bairro está próximo ao Centro de Campo Grande, fica do lado direito da Avenida das Bandeiras e já foi um dos mais movimentados da cidade, principalmente nas temporadas de shows no Parque Laucídio Coelho. Porém, hoje, os moradores vivem com o medo dos andarilhos e usuários de drogas que dizem dominar as ruas, monitorando as residências para cometer furtos.

Segundo o presidente da Associação de Moradores, Maurio Martins Pereira, que vive no bairro há 55 anos, esses andarilhos e usuários de drogas vieram da antiga Rodoviária, por conta do fácil acesso a entorpecentes, comercializados no bairro vizinho, a Vila Nhanhá.

“Tem uns três anos que vimos os usuários de drogas migrarem para essa região, foi quando o problema começou. Aqui na Praça têm um posto da Polícia Militar, mas na maioria do tempo está fechada por falta de contingente. Acho que a Guarda Municipal poderia vir para cá, pois já ajudaria a inibir a criminalidade”, destaca o presidente Maurio.

Elaine Rodrigues Lacerda relata que o filho foi assaltado a mão armada, voltando do

trabalho. “Levaram o celular dele e o cartão de débito. Chegaram a tentar fazer uma compra de quatrocentos reais, mas já tínhamos bloqueado. A realidade é que gente do bem está preso em casa enquanto os bandidos ficam livres”, desabafa a moradora.

Joel Nepomuceno, de 51 anos, chama atenção das doações de comidas feitas no bairro, que ajudam na permanência dos usuários de drogas.

“Muitas pessoas vêm de outros bairros, da segurança das suas casas, trazer comidas para eles aqui. Isso favorece essas pessoas a fixarem aqui, pois recebem comida, roupa e ainda tem as casas para roubarem. Não precisamos de doações, mas de policiamento”, defende Joel.

Nos últimos dias, os fios elétricos de duas escolas, da Associação de Moradores e da guarita da Praça foram furtados pelos. Os moradores relataram que o modus operandi deles é jogar pedras nas casas e, se ninguém reclama, entram para levar objetos. Há também os que pedem dinheiro nas portas de estabelecimentos comerciais e, ao receberem uma negativa, são agressivos.

Confira mais notícias do Jornal O Estado de MS.