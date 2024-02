Feira, expositores e oficinas serão atrações da 16ª Semana do Artesão

A partir do dia 19 até 26 de março, Campo Grande será palco da 16ª Semana do Artesão, com feiras de artesanato, noite cultural, exposições, oficinas para adultos e crianças, palestras e apresentações de atrações culturais diversas de Mato Grosso do Sul.

A Semana será realizada em vários locais da Capital, como o Bioparque Pantanal, Armazém Cultural, escolas públicas, Morada dos Baís e Assembleia Legislativa.

Programação

Com uma programação extensa, a Semana terá abertura no Bioparque Pantanal em 19 de março. No Armazém Cultural e na Feira Central acontece a Feira de Artesanato Mãos que Criam, de 20 a 24 de março, e também as oficinas de artesanato para crianças e adultos.

No dia 21 acontece a Rodada de Negócios do Sebrae. Nas escolas públicas em Campo Grande, de 20 a 26 de março, acontecem oficinas de artesanato. Já na Morada dos Baís, no dia 23 de março, acontece o Café na Praça, aberto ao público.

Na Assembleia Legislativa, em 26 de março, acontece a Sessão Solene Conceição dos Bugres, homenagem anual dos deputados aos artesãos de Mato Grosso do Sul. Na edição deste ano da Semana do Artesão, serão homenageados os artesãos Cleber Ferreira Brito, Claudia Castelão e Olinda Vergilio (in memoria).

Dia do Artesão

A Semana do Artesão começa no dia 19 em alusão ao Dia do Artesão, data escolhida em homenagem à São José, o santo cristão que era carpinteiro e pai de Jesus, que herdou seu ofício. Além disso, serve para fortalecer o artesanato e valorizar a identidade cultural de Mato Grosso do Sul.

O artesanato do Mato Grosso do Sul retrata costumes, tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido com matérias-primas locais, manifestando a criatividade e a identidade cultural do povo sul-mato-grossense.

As peças artesanais revisitam temas referentes ao Pantanal; às populações indígenas; ao intercâmbio cultural favorecido pelas divisas, pelas fronteiras com Paraguai e Bolívia, além do movimento migratório oriundo de várias partes do país e do planeta.