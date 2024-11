Carro é encontrado capotado às margens de estrada vicinal em Costa Rica

Motorista ainda não identificado capotou o carro que conduzia, na manhã desta quinta-feira (7), em uma estrada vicinal de Costa Rica, que dá acesso ao Distrito da Laje, distante 327 quilômetros de Campo Grande, e abandonou o veículo com as quatro rodas para o alto.

Pessoas que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros, mas quando os militares chegaram ao local encontraram apenas o automóvel, um VW Taos. Com a colisão, uma árvore acabou caindo sobre o veículo.

Testemunhas informaram que o carro pertence a um médico da cidade, mas ninguém foi localizado nas proximidades do local do acidente. Na delegacia de Polícia Civil e na Polícia Militar, nenhum registro foi feito a respeito do caso.

