Dois são presos em flagrante com fuzil, munições e droga, em Campo Grande

Policiais flagraram indivíduo em uma motocicleta entregando uma mochila com tabletes dee maconha ao suspeito alvo da ação policial

Na tarde desta quinta-feira (27), uma operção conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar resultou na prisão de dois indivíduos e apreensão de fuzil, municções e drogas no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

equipes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), em trabalho em conjunto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque), realizaram operação no bairro Nova Lima para repressão ao tráfico de drogas

A ação da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) com o BPChoque (Batalhão de Choque da Polícia Militar) visava o cumprimento de mandado de prisão em aberto contra um homem de 39 anos 39 anos.

A delegacia obteve informações de que suspeito realizaria uma transação de drogas na região e os policiais do choque passaram a monitorar o local, quando visualizaram o momento em que um indivíduo em uma motocicleta Honda/CG Fan, conduzida por um homem de 33 anos entregou uma mochila ao suspeito.

Na abordagem ao suspeito foi encontrada a quantia de R$ 2.750, enquanto a mochila recém-entregue estava dentro da caminhonete GM/S-10. Na vistoria do conteúdo, foi localizado um fuzil calibre 5.56, acompanhado de dois carregadores, 71 munições calibre 5.56 e três munições calibre 7.62.

Durante a revista na motocicleta utilizada pelo outro homem, os policiais encontraram um tablete de maconha, totalizando 1,28kg.

Nas consultas, foi constatado que o alvo da ação possuía mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande.

Os dois indivíduos foram presos e conduzidos à Denar juntamente com o armamento, munições, veículos, celulares e o entorpecente.

